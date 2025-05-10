Muğla’nın Ortaca ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından 2025 yılı Büyükbaş Brucella Aşılama Programı kapsamında Okçular Mahallesi’ndeki büyükbaş işletmelerde bulunan dişi sığırlara Brucella aşısı uygulandı.

Aşılama ile Brucella hastalığına karşı koruma sağlandığı, hayvan sağlığı ve sürü verimliliğinin güvence altına alındığı belirtildi. Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından yapılan açıklamada; "Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.