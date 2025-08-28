Muradiye Mahallesinde 3 dönemdir muhtarlık görevini yürüten Dilek Demir, 13 yaşında önlüğünün çıkarılıp gelinlik giydirilerek okuma hakkının elinden alınmasına rağmen 53 yaşında üniversiteli oldu.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde 12 yıldır muhtarlık görevi yapan 53 yaşında 5 çocuk annesi Dilek Demir, Çanakkale’de Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu kazandı. Yerel Yönetimler Bölümüne yerleştirilen muhtar, şimdi yaptığı işin okulunu da okuyacak. Orta okul öğrencisi iken evlendirilen 5 çocuk annesi Dilek Demir’in okuma aşkı dinmedi. Açıktan liseyi bitirerek 53 yaşında üniversite imtihanına giren, Muhtar Dilek Demir, yaptığı işle alakalı bölümü de Çanakkale’de kazanarak şimdi üniversiteli oldu.

Kız çocuklarının okuması adına mücadele verdiğini belirten Demir, "3 dönemdir muhtarlık yapıyorum Muradiye Mahallesi’nde. Yaklaşık 12 yıldır muhtarım. 5 çocuk annesiyim, 3 erkek, 2 kız. Hepsi üniversiteyi okudu. Şimdi de mahallemin annesiyim. 13 yaşında çocuk gelin oldum. Önlüğümü soydular, gelinlik giydirdiler bana. Okumama izin vermediler. Orta ikiden beni aldılar ve ben mücadeleme devam ettim. Okuma aşkı içimde bir ukde olarak kalmıştı. O hasret hep öyle köz bir ateş gibi içinde yanıyordu. Ben muhtar olduktan sonra okullarıma devam ettim. Açıköğretim üzerinden ilkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim. Şu anda Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Yerel Yönetimler Bölümünü kazandım. Şu anda ben bir üniversiteliyim. Evde anneyim. mahallemde anneyim, muhtar anayım ben. Bu süreç içerisinde elimden geldiği kadar çok yoğun çalışıyorum. Mahallemle, dışarıyla, içeriyle her tarafa hitap ediyoruz. Bu süreç içerisinde çalışabildiğim kadar çalıştım ve başardım. İçimdeki o aşk şu anda mutluluğa dönüştü. Ve mezun olup kepimi de atacağım" dedi.

Çocukların hayalleri ile oynanması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bir insanın başına gelen tüm kötülük cahillikten dolayı geliyor. Çocuklarımızı bırakalım, okullarını okusunlar, cahil kalmasınlar. Kimse onları kandıramasın. Kimse akıllarıyla oynamasın. Çocuklarımızı illaki okutalım. Okutalım, okutalım, okutalım lütfen. Herkes okuyabilir, herkes üniversiteyi de kazanabilir. Yaşın hiçbir önemi yok, ben de gördünüz. 53 yaşındayım ve üniversiteyi kazandım. Hiçbir şekilde pes etmesinler, okullarını da okusunlar. Görüyorsunuz ne kadar yoğun çalıştığımı. Aşırı yoğunum ama yine ben bunu yapabildiysem sizler de yaparsınız’’ diye konuştu.