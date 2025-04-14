KO-MEK’te artık geleneksel hale gelen ilçe sergileri, baharın gelişini el emeği göz nuru eserleriyle karşılayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla 20. yıl ilçe sergilerine başlıyor. Bu özel sergilerde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak mirasımız, el emeği eserlerle hayat bulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK), ilçe sergileri 15 Nisan Salı günü Körfez ile başlıyor. Birlik ve kardeşliği geleceğe aktarmak amacıyla kurulan Türk Dünyası Ülkeleri Birliği, köklü tarihimizden ilham alarak kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Bu özel sergilerde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak mirasımız, el emeği eserlerle hayat bulacak.

HER İLÇEDE FARKLI ÜLKENİN KÖŞESİ OLACAK

Sanatın, kültürün ve kardeşliğin buluşma noktası olan KO-MEK İlçe Sergileri, Türk dünyasının ortak değerlerini gözler önüne seriyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Sergi alanında Türk Dünyası ülkelerinden Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Azerbaycan’ı kapsayan özel köşeler yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini halk ile buluşturuyor. Birlik ve kardeşliği geleceğe taşımayı amaçlayan Türk Dünyası Ülkeleri Birliği ilhamıyla hazırlanan bu özel sergiler, 15 Nisan Salı günü itibarıyla Körfez ilçe sergisi ile kapılarını açıyor. Körfez Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ilk sergi saat 11.00’de başlayacak.

Yıl boyunca titizlikle hazırlanan, binlerce el emeği ürünün yer alacağı KO-MEK İlçe Sergileri; kültür, sanat ve ortak değerleri yaşatmaya devam ediyor. Ayrıca sergi açılışlarında KO-MEK müzik grubu eğitmenleri de birbirinden güzel ezgilerle etkinliğe renk katacak.