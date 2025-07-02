Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandı.

Ekipler, yangından etkilenen köy ve mahallelerde, hem tarımsal üretimdeki kayıpları hem de tarımsal ekipmanlara yönelik zararları yerinde tespit ediyor. Yangın sonucu, 290 hektarlık hububat alanı zarar görürken, 7 büyükbaş ve 37 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca 3 büyükbaş hayvan da yaralanarak kesime sevk edildi.

İl Tarım Ve Orman Müdürü. Necmettin Yoldaş, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Zarar tespiti için yürütülen çalışmalar, bölgedeki üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin belirlenmesi ve gerekli desteğin sağlanabilmesi adına titizlikle sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin yaşadığı zorlukların en aza indirilmesi için süreci dikkatle takip etmekte ve gereken tüm desteği sağlamaya devam etmektedir" dedi.