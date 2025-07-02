Karaman’da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Haziran tarihlerinde yapılan uygulamalarda 2 bin 142 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 11 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 42 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 41 kişiye para cezası uygulandı. 75 araç trafikten men edilirken, 14 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kesici-delici alet, 343 adet tabanca/av tüfeği fişeği, 550 adet sentetik ecza, 136 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 1 gram A.M.G. bonzai ham maddesi, 1 gram eroin, 18 adet kök kenevir ele geçirildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.