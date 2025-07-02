Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölpazarı ve Osmaneli köylerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen hayvanları unutmadı.

Yangın sonrasında köy ve çevrelerinde arama faaliyeti yapan ekipler, yangından etkilenen hayvanları kontrol ederek, gerekli tedavileri yerine getirdi. Müdahale edilen hayvanlar, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Vatandaşlar da yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, çalışanlara teşekkür etti.