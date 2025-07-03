Karabük’te doğal ortamındaki karaca bölgede çalışan orman işçisinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Tekir Bölgesi mevkisinde görev yapan orman işçisi Nuri Demir, çalıştığı sırada çevrede hareketlilik fark etti. Bir süre sonra ormanlık alandan çıkan karacanın kendisine doğru yaklaştığını gören Demir, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, Demir’in karacaya olan hayranlığını gizleyemediği ve şaşkınlıkla izlediği anlar yer aldı.