Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek, vatandaşları ateş yakma ve çöp atma gibi yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin orman yangınları açısından riskli günlerden geçtiğini vurguladı. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemin yangın riskini kritik seviyeye çıkardığını ifade eden Karacabey, vatandaşlardan yangınla mücadelede destek istedi.

Genel Müdür Karacabey, “Yangınla mücadelemizde bizlere destek olmak için yangına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak durun. Ateş yakma, çöp atma yangına #SebepOlma,” diyerek vatandaşları uyardı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde dikkatli olunması gerektiğini belirten Karacabey, doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

YANGIN RİSKİ KRİTİK SEVİYEDE

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de 3 bin 800 orman yangını meydana gelmiş ve 27 bin hektar alan zarar görmüştü. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve düşük nem, yangınların hızla yayılma riskini artırıyor.