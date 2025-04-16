Manisa’nın Akhisar ilçesinde, bir süredir Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 60 yaşındaki M.S. adlı hastada tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin acılı bekleyişinin ardından alınan organ bağışı kararı, üç farklı hastaya umut oldu.

Hastanede organ nakil koordinatörü olarak görev yapan Uzm. Dr. Feray Baş ile Yoğun Bakımlardan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Gürcan’ın hasta yakınlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, aile örnek bir karar alarak organ bağışında bulundu. Salı gecesi şehir dışından gelen nakil ekiplerinin katılımıyla, anestezi uzmanı Dr. Abdulvahap Yılmaz liderliğinde ameliyathane ve yoğun bakım ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonla, uygun organlar alındı ve bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Ailenin gösterdiği duyarlılık, sadece Akhisar’da değil, tüm sağlık camiasında takdirle karşılandı. Organların başarıyla nakledildiği üç hasta için ise yeni bir yaşam umudu doğdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hamza Bambal, "Bizler gece gündüz demeden özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanları olarak aynı anda önce hüznü, sonra ise buruk da olsa umudu yaşadık. Bağışa karar verip üç cana yeniden hayat veren aile yakınlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte fedakârca çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi.