Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği ifade edildi. Açıklamada Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı da belirtildi.