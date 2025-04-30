Ordu’dan 291 kişilik hac kafilesi, havalimanından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Ordu-Giresun Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama programında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İlahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

Kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, çok heyecanlı ve mutlu olduklarıni söylediler. Hacı adayları, hacca gitmek için yıllarca beklediklerini de dile getirirken, gidemeyen herkese dua ve niyazda bulundu.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün Adanur, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi ile hacı adayları ve aileleri katıldı.