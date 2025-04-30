Hakkari’de 9 Nisan’dan beri kendisinden haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari’de 9 Nisan’dan beri kayıp olan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin’i arama çalışmaları devam ediyor. Keskin’in bulunması için ekiplerin arama çalışmaları 21. gününe girdi. Bugünkü yapılan çalışmalar kapsamında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile birlikte Pirodan köprüsü mevkiinden başlayarak Acarlar köprüsü mevkiine kadar ağaçlık alan çevresinde ve dere kenarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmazken, çalışmalar titizlikle devam ediliyor.