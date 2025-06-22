Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültürel hizmetlere bir yenisini daha ekledi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye şehirlerarası otobüs terminallerine kurulan mini kütüphaneler, otobüslerini bekleyen ve seyahat edecek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültürel hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye şehirlerarası otobüs terminallerine kurulan mini kütüphaneler, otobüslerini bekleyen ve seyahat edecek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kente kazandırdığı kütüphanelerle her kesimin takdirini kazanıyor. Bu alanda dur durak bilmeyen Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışma daha gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından Altınordu ve Ünye şehirlerarası otobüs terminallerine mini kütüphaneler kuruldu.

YOLCULAR KÜTÜPHANELERE İLGİ GÖSTERİYOR

Seyahat öncesi boş zamanını değerlendirmek isteyen vatandaşlara kitap okuma imkânı sunan bu uygulama, özellikle gençler ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Her yaş grubuna hitap eden kitapların yer aldığı kütüphanelerde, edebiyattan tarihe, çocuk kitaplarından kişisel gelişime kadar birçok türde eser bulunuyor.

BAŞKAN GÜLER’E KÜTÜPHANE TEŞEKKÜRÜ

Kütüphanelerden yararlanan vatandaşlar, bu anlamlı çalışmayı değerlendirdi. Uygulamanın çok özel olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.