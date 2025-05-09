Ordu’da, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 2’si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan araştırmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.K. (38), T.K. (38) ve Z.B. (26) isimli şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 700 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 32 adet tabanca fişeği, 2 gram kubar esrar, 4 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan B.K. ve T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Z.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.