Ordu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 86,82 gram metamfetamin, 459 gram esrar, 1,30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.