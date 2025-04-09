Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in her fırsatta dile getirdiği ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ sloganı, Perşembeli kadınlara ilham kaynağı oldu. 19 kadın kooperatiflerinden bir tanesi olan ve 4 yıl önce kurulan Perşembe Kadın Kooperatifi ilçenin 54 mahallesinde üretilen yöresel ürünlerin satışının yapıldığı yer haline geldi.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ilk döneminde üretime verdiği destekle kurulan kadın kooperatiflerinden birisi olan Perşembe Kadın Kooperatifi, aradan geçen süre içerisinde yaptığı girişimler sayesinde kadınların vazgeçilmezi haline geldi. 12 kadın girişimci ile kurulan Perşembe Kadın Kooperatifi ilçede ulaşılmadık yer bırakmadı. İlçenin 54 mahallesinde üretilen yöresel ürünleri ham madde veya işlenmiş olarak alan kooperatif daha sonra bu ürünleri belediyenin tedarik ettiği satış büfelerinde satarak hem ilçe ekonomisine katkı sunuyor hem de ilçede yöresel ürünlerin yok olmasının önüne geçiyor.

Kividen dolma, fındıktan kurabiye, çeşitli meyve ile sebzelerden kuru yiyecekler ve reçeller, taflanlar, helva çeşitleri ve daha nice ürünleri üreten Perşembeli kadın girişimciler, ilçelerinde bulunan büfelerde ürünleri satışa sunuyor. Böylelikle üretime katılan kadınlar hem yöresel ürünlere değer katıyor hem de ekonomik kazanç sağlıyorlar.

"Biz, aldığımız destek ile yolumuza devam ediyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in verdiği destekler ile uzun bir yola çıktıklarını ifade eden Perşembe Kadın Kooperatifi Başkanı Esin Baş, "4 yıl önce kurulan ve destek verilen ilk kadın kooperatiflerinden bir tanesiyiz. Kurulduğumuz günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bir eli devamlı olarak üzerimizde oldu. Bu durum bizi daha da hırslandırdı. Perşembe Kadın Kooperatifi olarak aradan geçen 4 yıllık süreçte çıtamızı daha da yukarılara çıkarttık. İlçemizin 54 mahallesinde üretilen ürünlerin satışının yapıldığı yer haline geldik. Ürünlerimizin tamamı organik ve Perşembeli kadınların ellerinden çıkan ürünlerdir. Şu anda satış noktamızda hepsi ilçemizde üretilen yaklaşık 100’e yakın ürün çeşidimiz var. Bizlere verdiği destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine Perşembeli kadınlar olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.