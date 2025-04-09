Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Karagöllü Mahallesi’nde doğalgaz müjdesi verilmesi köyde coşkuyla karşılandı.

Ramazan ayında Karagöllü Mahallesi Muhtarlığının düzenlediği iftara konuk olan Başkan Tahir Büyükakın, mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi vermiş ve projenin detaylarını paylaşmıştı. Karagöllüler, doğalgazın geleceği günü iple çekmeye başladı.

Derince Karagöllü Mahallesi Muhtarı İbrahim Asiltürk yaptığı açıklamada, "Köyümüzde düzenlediğimiz iftar programına Başkanımız Tahir Büyükakın konuk oldu. Gelişi bizim için önemliydi. Köyümüze bağlı 8 mahallemiz var. 8 mahallemizin tamamına doğalgaz geleceğinin sözünü verdi. Vatandaşlarımız sevinçten uçuyor. Evlerimizde yemek için tüp, ısınmak için odun ve kömür kullanılıyor. Doğalgaz geldiğinde bizim için büyük bir rahatlık olacak. Bayramdan sonra hatta çalışmalara başlanacağı ifade edildi. Emekleri için Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Cemal Çakıroğlu ise doğalgaz sevincini yaşadıklarını belirterek, "Başkanımıza ilgisinden dolay çok teşekkür ediyoruz. Doğalgaz gelirse bizi ormanda uğraşmaktan kurtaracak. Doğalgaz ile birlikte rahat edeceğiz. Vaktimizin büyük bir kısmı kış hazırlığı ile geçiyor. Kışın ısınmak için odun ve kömür kullanıyoruz. İsler duvarları mahvediyor. Bunlardan kurtulacağız. Heyecanlıyız, mutluyuz, doğalgazı bekliyoruz" diye konuştu.