Ordu’da, Karayolları Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen program, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik güvenli motosiklet kullanımı konulu teorik ve pratik eğitim verilmesiyle başladı. Ordu Valisi Muammer Erol trafik standını gezerek, yetkililerden bilgiler aldı. Stant alanında motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek ve hediye dağıtımı yapıldı. Alkol simülasyon gözlüğü ile alkolün insan üzerindeki etkisini gösteren etkinlik gerçekleştirilirken, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi öğrencileri tarafından ‘sağlık için bisiklet, güvenlik için kask kullanıyorum’ sloganıyla güvenli bisiklet etkinliği gösterisi düzenlendi.

Programda Vali Erol, beraberindeki heyet ile birlikte motosiklet kazası canlandırma alanını gezerek, her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’’, bu günü takip eden haftanın ise ‘Karayolu Trafik Haftası’ olarak kutlandığını hatırlatarak, trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yaptı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, güvenli motosiklet kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Ordu Lisesi önünden başlayıp, Recep Kara Spor Salonu arası kortej düzenlendi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, STK temsilcileri, emniyet personeli ve öğrenciler de katıldı.