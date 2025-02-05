Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu’nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının fındık için olumlu yönde olduğunu, üreticilerin şu an için tedirgin olmaması gerektiğini söyledi.

Ordu’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, dün gece itibariyle orta ve yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış sonrası 400 ve üzeri rakımlı bazı bölgelerde zemin karla kaplanırken, fındık başta olmak üzere tarım alanları kar altında kaldı. Durum böyle olunca bazı üreticiler, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta zirai don riskine karşı tedirgin oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, uzun süredir bölgede etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının ardından etkili olan kar yağışının sevindirici olduğunu söyledi. Soydan, "Hava sıcaklıklarının bu zamana kadar devam etmesi fındık dallarında ve diğer meyve ağaçlarında erken uyanmalara sebep oldu, fındık tomurcuklukları özellikle sahil kesimlerinde açma noktasına geldi. Bu aslında hem püsküllerin, hem de karanfillerin tozlaşması anlamında denk bir süreç oldu. Fazla sıcakların devam etmesi, fındıkta tomurcukların erken uyanmasına ve yaprakların erken açmasına sebep olabilirdi. Bir hafta daha hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretseydi tehlike olabilirdi. Bu da nisan ayının ilk haftasına kadar görülebilecek bir zirai don olayında önemli zarara neden olabilirdi" dedi.

"Etkili olan kar yağışı fındık için faydalı"

Etkili olan kar yağışının beklenen bir durum olduğunu, sanılanın aksine fındıkta şu an için bir tehlike oluşturmadığını kaydeden Soydan, "Şu anda eksi 1 ve sıfır gibi hava sıcaklıkları fındığa bir olumsuzluk oluşturmuyor. Topraklarımızın su depolaması açısından, kullanılan gübrelerin fındık dalları ve diğer ürünlerin köklerine ulaşması açısından kar yağışı önemliydi, ayrıca bu kar yağışı tomurcukların erken açmasını da engellemiş olacak. Bu şekilde de geç açma sağlandığında önümüzdeki süreçte yağan karların ve olması muhtemel zirai don olayının önüne geçecek. İnşallah istediğimiz gibi bir bahar aylarını geçiririz. 2004, 2014 yıllarında önemli zirai don olaylarını yaşadık. Sonraki süreçte de kısmı olarak zararlar oldu. İnşallah bu kar yağışının şu an için bölgemize faydalı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Fındık üreticisi Ferhat Yüce, "Şu anda tomurcuklar açmış değil, zirai don tehlikesi yok. Kar yağarsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Şu anda yüksek kesimlerde kar var" şeklinde konuştu.

Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Ordu’nun iç kesimlerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı, bazı noktalarda kar kalınlığının 20 santimetreye karar ulaşılacağı belirtilerek, ulaşımda aksama ve buzlanma riskine dikkat çekilmişti.