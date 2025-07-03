Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımını rahatlatmak için alternatif bağlantı yolları açmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’ndeki Şehit Birol Yıldırım Bulvarı’ndan Karapınar sanayi bölgesine ulaşım sağlayacak yolda çalışma gerçekleştiriyor. Geçen yıllarda yolu ulaşıma açarak alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, trafik yükünün artmasıyla yolda çalışmalara başlayarak asfalta hazırlıyor. Karapınar’a ulaşım sağlayan alternatif yol, aynı zamanda yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Ordu Şehir Hastanesi’ne de ulaşım imkanı sunacak.

Yapılan çalışmalar için Başkan Güler ve ekibine teşekkür eden Karapınar Mahallesi Muhtarı Nihat Bayhan, yolda kısa sürede üst yapı çalışmalarının başlayacağını söyledi. Muhtar Bayhan, "Burası sonradan gelişen ve yapılaşmanın hızla devam ettiği bir nokta. Şehrin elit noktası oldu. Karapınar Mahallesi, Başkanımız Hilmi Güler ile daha da büyümeye başladı. Burası Ordu Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlaması açısından da son derece önemli alternatif bir yol. Alt yapısı tamamlanan yolun kısa sürede üst yapısına geçilerek asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek. Buradaki çalışmalar için Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.