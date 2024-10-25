Ordu Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlayacak olan yol güzergahları Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Ordu’ya sağlık alanında sınıf atlattıracak Şehir Hastanesi’nde çalışmalar devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, özellikle ulaşım ve altyapı çalışmalarında rolü üsteleniyor. Bu kapsamda Şehir Hastanesi için ekip ve ekipmanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, hastaneye ulaşım sağlaması adına alternatif güzergah için çalışmalara başladı.

Hastaneye ulaşım sağlamak için çeşitli güzergahların bulunduğu alana bir yeni güzergah daha eklendi. Büyükşehir Belediyesince Ordu Üniversitesi girişinden başlayan yol hastaneye kadar ulaşım sağlayacak. 600 metre uzunluğunda olan yolda hastanenin yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik hattı gibi bütün altyapısı buradan geçirilecek.

Ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü yolda, kazı dolgu çalışmaları devam ediyor. Hava şartlarının el verdiği süre boyunca çalışmalarına devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa süre içerisinde çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.