Ordu merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13’ü adliyeye sevk edildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle yapılan koordineli çalışma neticesinde gerçekleştirilen operasyon, Ordu’nun Akkuş, Fatsa ve Samsun’un Terme ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelilere yönelik sabahın erken saatlerinde ’şafak operasyonu’ düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok miktarda metamfetamin, bonzai (toz ve kağıda emdirilmiş), lyrica hap, esrar, 2 adet tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Yoğun güvenlik altında Ünye Adliyesi’ne getirildiler

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 2’si kadın O.Ç., U.Ç., E.Y., A.Ç., S.G., O.B., Ü.A., K.A., M.K., U.Ç., A.Y., E.A., A.Ç., S.T., A.K., Ş.K., A.T., S.Ü., V.P., R.E., R.Ş., B.C., F.Z., O.M. ve A.Ç. isimli toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13’ü Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan diğer 12 şüphelinin ise yarın Ünye Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.