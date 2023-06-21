Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ordu’da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği açıklandı.

Ordu’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak, bugün öğlen saatlerinin ardından yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ilinde 22 Haziran Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan uyarıda ise, "Meteorolojiye göre yarın Ordu’da çok kuvvetli saganak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.