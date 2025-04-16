Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Müdürü Op. Dr. Münip Yılmaz, uzun yıllara dayanan başarılı meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Dr. Yılmaz’ın emekliliği, başta kurum personeli olmak üzere sağlık camiasında büyük bir buruklukla karşılandı.

Meslek hayatına SSK Hastanesi’nde başlayan ve ardından Palandöken Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Münip Yılmaz, bugüne kadar binlerce hastaya umut oldu. Yaptığı başarılı ameliyatlar ve hasta odaklı yaklaşımıyla Erzurum halkının gönlünde taht kurdu.

Görev süresi boyunca meslektaşları ve hastaları tarafından sevgi ve saygıyla anılan Yılmaz, daha sonra Erzurum SGK Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı. Burada da insan odaklı çalışmaları, çözüm üreten tutumu ve ekip ruhunu teşvik eden yönetim anlayışıyla takdir topladı.

Yıllarını insan sağlığına ve kamu hizmetine adayan Op. Dr. Münip Yılmaz’ın emekliye ayrılması, kurum çalışanları ve sağlık kuruluşları çalışanları tarafından buruklukla karşılandı. Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Yılmaz’a, sağlık camiası tarafından teşekkür edilirken, yeni hayatında mutluluk ve sağlık dilekleri iletildi.