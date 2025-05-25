Onikişubat Belediyesi, Ceyhan, Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinde toplam 55 milyon TL’lik asfalt yatırımı gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları kapsamında, çeşitli cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapıldı.

Onikişubat Belediyesi, Ceyhan Mahallesi’nde 19. ve 26. sokakları kapsayan 700 metrelik alanda bin 350 ton asfalt serildi.

Kavlaklı Mahallesi’nde İsmailli Caddesi, yeni imar yolları, Güllü, Yeni ve Balcılar sokaklarında bin 500 metre uzunluğundaki yola 3 bin ton asfalt döküldü. Aynı mahallede devam eden Lale Sokak ve 1., 2., 3., 4. Sokaklar ile Baysal, Terlik ve Oymacılar sokaklarını kapsayan 1.900 metrelik alanda 4 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde ise 5., 11., 12., 23., 24. ve 26. sokaklarda yapılan çalışmalarda toplam 1.200 metre uzunluğunda yol asfaltlandı ve 2 bin 500 ton asfalt kullanıldı.

Asfalt serimi yapılan toplam alanların maliyeti 55 milyon TL’yi aştı. Çalışmaları yerinde inceleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek asfalt yatırımları hakkında bilgi verdi. Başkan Toptaş, "İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli yollar sunmak adına tüm ekiplerimizle sahadayız. Tamamladığımız ve devam eden tüm çalışmalar, Onikişubat’ımızın geleceğine yapılan önemli yatırımlardır" dedi.