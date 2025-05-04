Muğla’nın Fethiye ilçesinde 10 ayrı suçtan 17 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre hakkında 10 ayrı suçtan toplam 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 yaşındaki M.Y., Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. M.Y.’nin kamu kurum ve kuruluşlar gibi tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıktan 4, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kitlemek suretiyle hırsızlıktan 1, resmi belgede sahtecilikten 1 ve dolandırıcılıktan 3 olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.