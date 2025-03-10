Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Deprem Mühendisliği ve Araştırma Topluluğu, 6 Şubat depremlerini anmak, yaşananlardan ders çıkarmak ve daha bilinçli yapı tasarımlarına katkı sunmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Alper İlki ve Mimar Nevzat Sayın, katılımcılarla buluştu. Etkinliğe, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da katıldı. OMÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Topluluğu, inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerini bir araya getirerek, disiplinler arası çalışmaların önemine dikkat çekti.

"Bu etkinliğin öğrencilerimiz açısından bir hikayesi var"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Deprem Mühendisliği ve Araştırma Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, "Bu etkinliğin öğrencilerimiz açısından bir hikayesi var. ‘Depreme Dayanıklı Ev Tasarlama’ öğrenci yarışması ile etkinliğin süreci başladı. Bu yarışmayla beraber belirli bir tecrübe paylaşımı kazandılar. Bu tecrübeyi daha ileriye taşımayı hedeflediler. Amerika’da bu yarışmanın farklı bir versiyonu düzenlenecekti ve katılım sağlayabilmek için kulüp oluşturulması gerekiyordu. Bu sayede Deprem Mühendisliği ve Araştırma Topluluğu ortaya çıktı. Topluluğumuzun en iyi tarafı, meslek hayatında beraber çalışmak zorunda olan mimar ve mühendisleri eğitim hayatında da bir araya getirmesi. Burada sizleri misafir etmekten onur duydum, katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alper İlki ve Mimar Nevzat Sayın, etkinlik kapsamında sunum gerçekleştirdi. Program sonunda OMÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Topluluğu üyeleri, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken, gelecekte de benzer bilinçlendirme etkinliklerine devam edeceklerini belirttiler.