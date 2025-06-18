Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi ve Bafra Meslek Yüksekokulu’nda 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Hanife Aşçı Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta sinevizyon gösterimi sunuldu, ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Törenin ilk konuşmalarını, fakülte birincisi Hasan Can Sayar ile Meslek Yüksekokulu birincisi Elif Öztürk yaptı. Öğrenciler konuşmalarında, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri anlatarak, kendilerine katkı sunan akademik kadroya teşekkür etti.

"Yeni bir dönemin eşiğindesiniz"

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, OMÜ’nün araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Üniversitemiz kalite ve akreditasyon süreçlerinden geçiyor. Bu sürecin sonunda OMÜ’nün daha da ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Sizler, bu büyük yapının bir parçası oldunuz. Bugün hayatınızda yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Bu yolculukta karşılaşacağınız her durumdan bir şey öğrenin. İlişkileriniz menfaat odaklı değil, sağlıklı ve nitelikli temellere dayansın. İyi niyetinizi asla kaybetmeyin, çünkü kötü niyetli insanlar er ya da geç kaybeder."

"Turizm, kültürel bir köprüdür"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ise konuşmasında mezun olan öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Bugün sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda hayatınızda yeni bir sayfanın başlangıcı. OMÜ çatısı altında kazandığınız bilgi, beceri ve değerlerin, ülkemizin turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Turizm yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda barışı, hoşgörüyü, iletişimi ve insan sevgisini temsil eden kültürel bir köprüdür. Bu evrensel değerlere sahip çıkarak mesleğinizi büyük bir tutkuyla ve en iyi ilkelerle icra etmelisiniz."

Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokul birincileri, mezuniyet kütüğüne isim plaketlerini çaktı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, tüm mezunlar temsili diplomalarını alarak sahnede büyük sevinç yaşadı. Tören, öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen pasta kesiminin ardından mezuniyet andının okunması ve keplerin coşkuyla havaya fırlatılmasıyla sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Şevket Çinbir, akademisyenler, sektör yöneticileri, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.