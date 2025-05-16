Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Yusuf Hâs Hâcib Sempozyumunda ortak kültür mirasına ve bilimin gücüne vurgu yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Özbekistan başkenti Taşkent’te Alfraganus Üniversitesi’nde düzenlenen "Üçüncü Rönesans’ın Temellerinin Oluşturulmasında Yusuf Hâs Hâcib’in Felsefi Mirasının Önemi" adlı uluslararası sempozyumun açılışında katılımcılara hitap etti.

"Türk halklarının kutup yıldızı: Kutadgu Bilig"

Rektör Prof. Dr. Aydın, sempozyumdaki konuşmasına büyük Türk şairi Ali Şîr Nevâyî’nin "Bugün cihanda Türkler çokturlar; iyi huylu, saf, temiz ve anlayışlıdırlar" beytiyle başladı. Ardından, Kutadgu Bilig’in yalnızca bir siyasetname değil, aynı zamanda bir ahlak ve hikmet kaynağı olduğuna dikkat çekti. Aydın, "Yusuf Has Hâcib, bu eseriyle sadece kendi dönemine değil, geleceğe de ışık tutmuştur" diye konuştu.

"Üçüncü rönesans üniversitelerimiz öncülüğünde yükselecek"

Kutadgu Bilig’in yalnızca geçmişi değil, Türk dünyasının ortak geleceğini de şekillendirme potansiyeli taşıdığını belirten Aydın, "Bugün Kutadgu Bilig’in rehberliğinde kardeşlerimizle başlattığımız gelecek yürüyüşü, aydınlık yarınların habercisidir. Üçüncü Rönesans kavramı bu sürecin bilimle yoğrulmuş bir anlayışla yükselecek. Üniversitelerin, geçmişten aldığı ilhamı çağın ihtiyaçlarıyla harmanlayarak bilgi ve teknolojiyi buluşturması gerekiyor. Bu toprakların Üçüncü rönesansı; ilhamını maziden alan, bilim yolundan şaşmadan bilgi üretip bu bilgiyi teknolojiyle buluşturabilen üniversitelerimiz öncülüğünde yükselecektir" şeklinde konuştu.

"Söz kalır, nesiller boyu yol gösterir"

Rektör Aydın, Yusuf Has Hâcib’in "Dünya malı ne kadar toplanırsa toplansın, tükenir; bir gün biter; söz kaleme alınırsa, kalır, dünyayı dolaşır" dizelerini hatırlatarak, sözün ve düşüncenin kalıcılığına dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Bizler torunları olarak ondan devraldığımız mirasın gelecek inşasındaki önemli sermayelerimizden biri olduğu bilinciyle bu müstesna kongrede bir araya geldik" sözleriyle, geçmişin mirasının geleceğe aktarılmasındaki sorumluluğu dile getirdi.

"Taşkent ile Samsun arasında kardeşlik köprüsü"

Prof. Dr. Fatma Aydın, konuşmasının son bölümünde Türkiye ile Özbekistan arasındaki yakınlaşmanın önemine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde gelişen Türk dünyası vizyonunun, akademik alanlarda da yansıma bulduğunu belirtti.

Taşkent’te görev yapan meslektaşlarına Samsun’dan selam getirdiğini söyleyen Aydın, "Üniversitelerimiz arasında gerçekleşecek iş birliğinin, halklarımız arasındaki yakınlığı da artıracağı şuuruyla aranızda olduğumun bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Kutadgu Bilig’den bir alıntıyla sonlandıran Aydın, "Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu; bu iki şey yükseltir seçilmiş kulu" diyerek ilim ve hikmetin rehberliğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Aydın, dünyadaki teknolojik, ekonomik ve stratejik dönüşümlere üniversitelerin öncülük etmesi gerektiğine vurgu yaparak ,üç gün süren program boyunca Buhara’dan başlayarak birçok üniversite ve araştırma merkeziyle iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını aktaran Aydın, bu iş birliklerinin akademisyen ve öğrenci hareketliliğini artıracağını, ortak projelere zemin hazırlayacağını ve ülkeler arasında kalıcı köprüler kuracağınınım altını çizdi. Aydın, sempozyumun bu yönde önemli bir adım olduğunu belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Özbek yetkililere teşekkür etti.