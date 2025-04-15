Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından 30 Eylül 2030 tarihine kadar yeniden akredite edildi.

Fakültenin ilk akreditasyon alan bölümlerinden biri olan ve süresi 2025 yılı sonunda dolacak olan hemşirelik bölümü, yapılan başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucu 5 yıllık süreyle akreditasyon hakkı kazandı. Akreditasyon süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Pancar Yüksel, fakültenin akademik ve idari kadrosunun kalite güvencesine ve akreditasyona inandığını belirtti. Prof. Dr. Yüksel, "Hemşirelik Bölümü olarak 5 yıllık akredite olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu sürece katkı sağlayan, özveriyle çalışan öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza, desteklerini esirgemeyen fakülte ve üniversite yönetimine teşekkür ederiz" dedi.