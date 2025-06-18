Erzurum’un Olur ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaan Kini için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa’nın Ahmetli ilçesine Kaymakam olarak atanan Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini için veda yemeği düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Temmuz 2024 tarihinde Olur’da göreve başlayan ve yaklaşık 10 ay süresince ilçede görev yapan Kaymakam Kini, 16 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ilçeden ayrıldı. Görev süresi boyunca mütevazi kişiliği ile Olurluların takdirini kazanan ve gönüllerde taht kuran Kini’ye programda kurum amirleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Kaymakam Kini’ye "Fahri Olurlu" beratı vererek, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı programda konuşan Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Olur’un kendisi için özel bir yer olduğunu belirterek, "Olur benim görev yaptığım beşinci ilçe ama en mutlu çalıştığım yer burası oldu. Olur’u asla unutmayacağım. Ben de bu coğrafyanın insanıyım. Bu yüzden Olurlularla çok iyi anlaştık. Belediye Başkanımızla, kurum ve kuruluş müdürleriyle çok güzel bir uyum içinde çalıştık. Bu da beni ayrıca mutlu etti" dedi.

Kaymakam Kini yemek sonrası hatıra fotoğrafı çekilerek ilçe halkından helallik istedi.

Kaymakam Kini, Olur’dan güzel anılarla ayrıldığını ifade ederek tüm ilçe halkına teşekkür etti.