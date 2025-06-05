Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Ölüdeniz yolunda yaptığı 328 milyonluk yol ve altyapı yatırımının 3. etabında sıcak asfalt çalışmaları Kurban Bayramı’ndan önce tamamlanarak trafiğe açıldı.

Muğla’nın 13 ilçesinde sorumluluk alanındaki yollarda yol yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılından bu yana 216 bin metre yol çalışması yaptı.

Fethiye’nin en önemli turizm noktalarından biri olan Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ve Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarına yaptığı 328 Milyonluk yol ve altyapı yatırımının çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, projenin 3. etabında sıcak asfalt çalışmalarını Kurban Bayramı’ndan önce tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık çalışmaları kapsamında 2 bin 400 metre pmt serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre otokorkuluk, 300 metre bordur imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu.

Projenin 3. etabında; 2 bin 650 metre BSK ve pmt serimi, bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 300 metre motorcu dostu bariyer, 2 bin 730 metre bordur, bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

328 milyonluk yol yatırımı kapsamında 11 bin metre BSK sıcak asfalt serimi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı ve 6 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi 2. etap ve 4. etap çalışmalarına ise turizm sezonu ve inşaat yasağından dolayı sezon sonunda başlayacak. 2. Etap kapsamında Hisarönü Mahallesi’nde 2 bin 500 metre, 4. Etap kapsamında ise Hisarönü-Kayaköy arasında 3 bin metre yol çalışması yapılacak.

Özer Dinç, "Yolumuz çok güzel oldu. Ölüdeniz yolundan motorla geçtim gayet kullanışlı ve rahat bir yol olmuş. Eskiden tek şeritli ve trafik sorunları olan bir yoldu ama şimdi çok daha konforlu. Eski sorunlarımız geride kaldı. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Yamaç Paraşütü Pilotu Oktay Atmaca, "Ölüdeniz’de yamaç paraşütü pilotluğu yapıyorum. Uzun zamandır beklediğimiz bir çalışmaydı. Yapılan çalışmadan da çok memnunuz. Motorla gidip geliyorum ve arkadaşlarım da aynı şekilde motor kullanıyor. Bu yüzden özellikle yolda dikkatimi çeken motorcu bariyeri oldu. İlk defa burada gördüm bu sebeple de çok sevindik, Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fethiye’de 5 yıldır yaşayan Selman Eyüp Bingül, "5 sene önce Fethiye’ye yerleştim ve öncesinde tozdan topraktan camlarımızı açamıyorduk. Ama şu an yapılan yollar sayesinde hem tozdan topraktan hem de kötü yolculuktan kurtulduk. Motorun üstünde gidip gelirken önceden çok zorlanıyorduk. Ama şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı bu yol kaymak gibi bir yol. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Aras: "Muğla’mızı daha yaşanabilir, erişilebilir bir şehir yapmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızın turizm potansiyelini güçlendirmek ve yaşam kalitemizi artırmak için yol ve altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fethiye’nin en değerli turizm noktalarından biri olan Ölüdeniz Mahallesi’ndeki yol çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Ölüdeniz ve çevresindeki ulaşımı güvenli, konforlu ve modern hale getirmek için 328 milyon TL’lik büyük bir yatırım gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız sayesinde ulaşım kolaylaşacak, bölgedeki turizm hareketliliği daha da artacaktır. Biliyoruz ki, güçlü ve güvenli altyapı, sürdürülebilir turizmin temel taşlarından biridir. Muğla’nın 13 ilçesinde devam eden yol yatırımlarımızla, sadece turizmi değil, vatandaşlarımızın günlük yaşamını da kolaylaştırıyoruz. Muğla’mızı daha yaşanabilir, daha erişilebilir bir şehir yapmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.