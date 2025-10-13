Adana’da 3 çocuk babası, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, aile serbest kalan S.T.’nin olayda azmettirici olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Olay, 5 Ekim saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Erdal Elik (48), Adana Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan eski sevgilisi S.T. (45) ve aynı kurumda görevli erkek arkadaşı Seyfi E. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Seyfi E. bıçakla Elik’e saldırdı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Elik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Seyfi E.’nin ifadesinde, "Erdal, önümüzü kesti ve bize küfretti. Ona zarar vermek istemiyordum" dediği öğrenildi. S.T. ise ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Buruk Mezarlığı’nda toprağa verilen Elik’in bıçaklandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cep telefonuyla konuşan S.T.’nin, sevgilisi Seyfi E. ile semt pazarında buluştuğu, farı söndürülen motosikletle ilerlerken Erdal Elik ile karşılaştıkları anlar yer aldı. Bir süre konuştuktan sonra Elik’in yolun karşısına geçmek istediği, şüphelinin bıçakla saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

"Olay günü eşime tuzak kurulmuş"

Erdal’ın 24 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası olduğunu belirten Gürnaz Kara, Elik’in S.T. ile evlenmek için 22 Nisan’da kendisinden boşandığını söyledi. Kara, "Kızım Z.E.’nin (12) velayeti karşılığı anlaşmalı boşanma yoluna gittim. Eski eşim bu kadınla 3 yıldır birlikteymiş. Son bir yıldır da benimle boşanmak istiyordu ve sonunda ayrıldık. Olay günü eşime tuzak kurulmuş. Vuran kişi ’yolumuzu kesti’ diyerek yalan söylüyor. Aslında tuzak kurulan kişi benim eski eşim. Vuran kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ayrıca bu kadının da tutuklanmasını talep ediyoruz. Kadın, eşimden sürekli nikâh istiyordu. Biz ayrılınca arada hiçbir engel kalmamasına rağmen, iş ciddiye binince onu bıraktı. Eşimin parasını yedi, içti ve sonunda terk etti. Aslında yeni sevgili olan kişi benim eski eşim. Eski sevgili olan kişi ise bu kadının dövmesini vücuduna yaptırmış. Eski eşimden ’saplantılı âşık’ diye bahsediliyor ama asıl saplantılı âşık vuran kişi" dedi.

Şüphelinin ifadesinde "Biz tuzağa düşürüldük, önümüze çıktı, böyle olmasını istememiştik" dediğini hatırlatan Kara, "Ancak görüntülerde her şey açıkça görülüyor. Tuzak, eşime kurulmuş. Adam motordan inerken aynı anda elini bıçağına atıyor ve o şekilde koşarak eski eşimin üzerine gidiyor" diye konuştu.

Aile, S.T.’nin olayda azmettirici olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.