Samsun’da 9 gün süren ve yaşanan bıçaklama olaylarının gölgesinde kalan Kültür Yolu Festivali, Alişan konseri ile sona erdi.

21 Haziran tarihinde başlayan Samsun Kültür Yolu Festivali’nde konserler, sergiler, söyleşiler, sahne performansları ve her yaşa uygun etkinlikler Samsunlularla buluştu. Festivalin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, binlerce Samsunluya konser verdi. Batı Park’ta verdiği konserle Samsun Kültür Yolu Festivali’nin finalini yapan Alişan, "Tak Tak", "Hele Bir", "Var Ya" gibi eserlerinin yanı sıra türkülerle de Samsunluları coşturdu. Alişan, askere gidecek bir hayranı için de "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Alişan sahnede yaptığı konuşmada, "Burada çok yakın dostlarım var. Eşimle birlikte geldim. En sevdiğim, en çok ziyaret ettiğim şehirlerden bir tanesi Samsun. Bu muhteşem kalabalığı gördüm, çok mutlu oldum. Bugün festivalin son günü. Kapanışı yapmak bana nasip oldu. Bu güzel festivali düzenlediği için başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, festivalde emeği geçen herkesi kocaman alkışlayalım" dedi.

Olaylı festival

Samsun Kültür Yolu Festivali’nde Ebru Yaşar konserinde 1 kişi, Merve Özbey konserinde ise 2’si polis 3 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.