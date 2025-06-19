Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, Fransa’da düzenlenen 2025 BM Okyanus Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti.

2025 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14’ün Uygulanmasını Destekleme Üst Düzey Konferansı, Fransa ve Kosta Rika’nın ev sahipliğinde 9-13 Haziran 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Nice kentinde düzenlendi.

Konferansın genel teması, sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için harekete geçirmek oldu.

Konferans, acil eylemi desteklemeyi ve SDG 14’ün uygulanmasını desteklemek için daha fazla yol ve araç belirlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, okyanusların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunan süreçlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve etkili bir şekilde uygulanması yönünde başarılı ortaklıklar oluşturmak için mevcut araçlar üzerine inşa edileceği vurgulanıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli de Fransa’da düzenlenen bu konferansa katılarak ülkemizi temsil etti.

Ayrıca, konferans kapsamında Monako sahili açıklarında 72 ülkeden gelen bilim ve eğitim teknelerinin oluşturduğu ‘Okyanus Fedaileri’ tekne kortej geçişinde 17 numarayla Bodrum STS Eğitim ve Uygulama teknesi, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Kaptan Öğretim Görevlisi Mehmet Özgür Yenilmez, Kaptan Öğretim Görevlisi Mehmet Danacı ve Prof. Dr. Tuncay Kuleli nezaretinde Atatürk yelkeni açılarak ülkemizi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini temsil etti.

2025 BM Okyanus konferansı nedir?

Konferans, sürdürülebilir kalkınma için okyanusu, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için acil ve genişletilmiş eylemleri teşvik etmeyi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14’ün uygulanmasını desteklemenin başka yollarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Birleşmiş Milletler sistemi başta olmak üzere, uluslararası finans kuruluşları, sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, bilim camiası, özel sektör, hayırsever örgütler ve yerli halkı bir araya getirerek Hedef 14’ün uygulanmasına ilişkin zorluklar ve fırsatları değerlendiren bir konferanstır.