Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmete sunduğu 11 okuma salonu ile öğrencilere ders çalışabilecekleri güvenli ve konforlu bir ortam sunuyor. Öğrencilere rahatça ders çalışabilecekleri alanlar sunan okuma salonlarından kitap okumak isteyen vatandaşlar da yararlanabiliyor.

Gençlerin eğitimi ve gelişimi için çeşitli projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, onlara ders çalışabilecekleri güvenli ve konforlu bir ortam sağlamak amacıyla il genelinde 11 okuma salonu ile hizmet veriyor. Öğrencilere ev ortamı gibi rahatça çalışabilecekleri alanlar sağlayan okuma salonları, aynı zamanda onlara sosyal bir ortamda vakit geçirme fırsatı da sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren okuma salonlarında, öğrencilere ücretsiz internet hizmeti ve çay-kahve ikramlarında da bulunuluyor. Gençlerin güvenli, nezih ve sessiz bir ortamda ders çalışmalarını sürdürebilecekleri okuma salonlarının bazılarında kütüphane hizmeti de veriliyor. Kitap okumak isteyen vatandaşlar ise bu salonlarda hem kitap okuyabiliyor, hem de 15 gün süreyle ödünç kitap alabiliyor. Gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de tercih ettiği okuma salonlarının sayısının artırılması hedefleniyor.

"Kahve, çay ve internet ücretsiz"

Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal, il genelinde 11 okuma salonu ile hizmet verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, kendilerine en yakın okuma salonunu, belediyenin internet sayfalarından bakıp ziyaret edebilir, oraların imkanlarından faydalanabilir. Okuma salonlarımızın tamamında kahve, çay ve internet ücretsizdir. Amacımız, sessiz, temiz, güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet sunmak. Ailelerimiz, evlatlarını gönül rahatlığıyla okuma salonlarımıza gönderebilir" dedi.

Adres Okuma Salonu’nun aktif olarak 55 bin üyesinin olduğunu ifade eden Uysal, "Salonumuzda farklı kategorilerde yaklaşık 12 bin kitabımız bulunuyor. Ziyaretçilerimiz bu kitapları 15 günlüğüne ödünç alıp okuyabiliyorlar. Ayrıca bilgisayarlarını okuma salonumuza getirip çalışabiliyorlar. Dilerlerse, salonumuzda bulunan bilgisayarlarımızdan da faydalanabiliyorlar" diye konuştu.

"Bu hizmet inanılmaz kıymetli"

Akademi Geçiş Sınavına hazırlanan Mustafa Gökay, Adres Okuma Salonu’yla 1,5 sene önce tanıştığını kaydederek, "Burada açık alanlarımız var, çimlerde oturup sohbet edebileceğimiz sosyal ortamlarımız var. Sahilde yürüyüş yapabiliyoruz. Bu da ders çalışma verimliliğimizi artırıyor" dedi. Üniversite sınavına hazırlanan Adres Okuma Salonu’nun müdavimlerinden Cemre Ödemiş de "Burada ders çalışmak bizim için motivasyon oluyor" şeklinde konuştu.

Diş Hekimliği öğrencisi Muhammet Salih Çepiş ise "Çalışma ortamı düzgün ve sessiz. Bu da beni daha çok motive ediyor. Vize dönemlerini burada geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ders çalışmak için Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu’nu tercih eden Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Tuğçehan Avşar ise "Kaldığım yurda yakın olduğu için burayı tercih ediyorum. Bilgisayarların olması büyük avantaj. Ücretsiz internet imkanı da var. Bunlar bir öğrenci için yükü azaltan şeyler" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’dan Mersin’e gelen vatandaşlardan Ali Türetken de, yaklaşık 2 yıldır Adres Okuma Salonu’ndan yararlandığını dile getirdi. Okula salonunun çok güzel yerde bulunduğunu anlatan Türetken, "Bu hizmet inanılmaz kıymetli" ifadesini kullandı.