Denizli Çivril’de okulda görevli iki öğretmen yumruk yumruğa kavga etti. Kavgada bir öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çivril’de meydana gelen üzücü olayda iki öğretmen kavga etti. Kavgada meslektaşının saldırısına uğrayan bir öğretmen burnundan yaralandı. Olayın ardından polis kavgaya karışan öğretmeni ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Edinilen bilgiye göre Çivril Emine Özcan Anadolu lisesinde görev yapan iki öğretmen kavga etti. Okulda görevli İngilizce öğretmeni B.K., hakkında açılan bir soruşturmada görüşüne başvurulan okul öğretmenlerinden M.S.’a saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine diğer öğretmenler araya girerek kavgayı ayırdı. Kavgada yüzüne darbe alan M.S. okula sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına aldı.

Kavga sonrası okula gelen polis ekipleri kavgaya karışan B.K. ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Kavganın B.K. hakkında açılan soruşturma ile ilgili olduğu B.K. nın okulda başka bir meslektaşı ile farklı bir konu yüzünden tartıştığı için soruşturma geçirdiği ve soruşturma kararını öğrenmesinden sonra öğretmenler odasında meslektaşlarına saldırdığı öğrenildi.