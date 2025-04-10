Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle başlatılan ‘Okuldaki Çiftlik’ projesi, 2024-2028 yılları arasında çocuklara tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında bilinç kazandırmayı hedefliyor. Proje, 28 ilde başlayan uygulamanın ardından tüm Türkiye’ye yayılacak şekilde 81 ilde sürdürülecek.

Muğla’da Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu’nda başlatılan proje kapsamında, öğrenciler okul bahçesinde tarım ve hayvancılıkla ilgili çeşitli eğitimler alıyor İlk olarak, okulda sera kurulumu, fidan dikimi ve kümes yapımı gibi uygulamalı çalışmalarla 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilk hasat etkinliği yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, projenin ilk aşaması olan meyve fidanı dikimini 17 Nisan 2024’te gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu süreçte okul bahçesine 30 adet ve 14 çeşit meyve fidanı dikildi. Ayrıca, Bodrum’un iklim şartlarına uygun olarak, okul bahçesinde 40 m büyüklüğünde bir sera kuruldu ve içerisine 200 çilek fidesi dikildi. Çilek fidelerinin iklim değişiklikleri nedeniyle kuruma yaşanmış olsa da, sera içindeki boş alanlarda marul, brokoli, soğan ve maydanoz üretimi yapılmaya başlandığını belirten Baydar; "Bugün okulumuzda ürettiğimiz ürünlerimizi berber hasat edeceğiz ve okulumuza katkıda bulunmuş olacağız" dedi.

Tarım ve hayvancılık eğitimine devam edilecek

Baydar, projenin ilerleyen aşamalarında, okul bahçesinde en az 9 tavuk ve 1 horozdan oluşan bir kümes kurulduğunu belirtti. Kümesin içine temin edilen tavuklarla yumurta üretimine başlandı. Baydar, "Bu proje ile çocuklarımıza tarımı sevdirerek bilinç kazandırmayı amaçlıyoruz. Gelecek yıllarda farklı eğitimler ve tarımsal faaliyetlerle projeyi devam ettireceğiz" dedi.