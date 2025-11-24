Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Veli Buluşmaları" programı kapsamında düzenlenen programda okul-veli iş birliğini güçlendirecek öneriler ele alındı.

Kılıçarslan Anadolu Lisesi ve Ali Güral Lisesi velileri Beylerbeyi Konferans Salonunda bir araya geldi. Programda velilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitimin yalnızca okulla sınırlı bir süreç olmadığını, aile-okul-öğretmen iş birliğinin güçlü ve nitelikli nesiller yetiştirmede belirleyici bir rol oynadığını ifade etti. Eğitimin üç sacayağına dikkat çeken Müdür Mustafa Yılmaz," Çocuklarımızı annesinin izinde, babasının gölgesinde, öğretmenlerinin rehberliğinde geleceğe hazırlayacağız ve böylece Türkiye Yüzyılını el birliği ile inşa edeceğiz" dedi.

Bu anlayış doğrultusunda velilerin eğitim sürecinin doğal ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Müdür Mustafa Yılmaz, bir öğrenciyi bile kaybetme gibi bir lüksleri olmadığını vurguladı. Konuşmasının devamında teknolojinin, sosyal medyanın ve dijital cihazların çocukların kişilik gelişimi üzerindeki etkilerine değinen Müdür Mustafa Yılmaz, çağın gereklilikleri ile ahlaki değerlerin dengeli bir şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Bu noktada Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin sağlam bir zemin sunduğunu ifade eden Müdür Yılmaz, modelin "erdem-değer-eylem" yaklaşımıyla öğrencileri milli kimliklerini güçlendirmeye, manevi ve ahlaki değerleri benimsemeye, bu değerleri davranışa dönüştürmeye yönlendirdiğini belirtti. Yılmaz, bu modelin geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek bir eğitim anlayışı sunduğunu ve öğretmen-veli iş birliğinin modelin başarısı için büyük önem taşıdığını söyledi.

"Birlikte hareket etmeden başarı sürdürülemez"

İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, programın sonunda toplumsal sorumluluğun en güçlü şekilde eğitimde ortaya çıktığını belirterek tüm paydaşlara yaptığı çağrıda, "Çocuklarımızı kazanmak için hep birlikte hareket etmek zorundayız. Velinin desteği olmadan öğretmenin emeği, öğretmenin rehberliği olmadan çocuğun gayreti tamamlanmaz. Eğitimde birliktelik güçlü bir toplumun temelidir" ifadelerine yer verdi.

Program boyunca veliler, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunarak okul-veli iş birliğini güçlendirecek tavsiyeleri sundular. Soru-cevap bölümüyle devam eden program, velilerin sürece aktif katılımıyla verimli bir şekilde tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Veli Buluşmaları" programının, velilerin eğitim sürecine katılımını artırmayı ve aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.