Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince 139 okul servisi ile okul çevrelerindeki 208 farklı mekan denetlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu çerçevede, 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 136 servis aracından 6’sının kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 49 kahvehane, 64 market ve 95 park olmak üzere 208 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, çalışmalar sırasında 163 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.