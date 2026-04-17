Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybedenler için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İçeriği Görüntüle

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanılan okul saldırılarında hayatını kaybedenler için Adıyaman Meydan Camiinde Cuma Namazı sonrası gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Müftülük görevlileri tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrası ölenler için dualar edildi.

Kaynak: İHA