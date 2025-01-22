Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından okullardaki yemekhane, kantin, çay ocağı gibi gıda işletmelerinden sorumlu yönetici ve çalışanlara yönelik hijyen eğitimi verildi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi konulu genelgesi doğrultusunda, Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube personeli tarafından verilen eğitime 330 kursiyer katıldı.

3 gün süreyle devam edecek olan eğitimde; çocukların okul kantinlerinden aldıkları gıda ürünleri ve sunuluş biçiminin sağlık kurallarına uygunluğu konusunda dikkat edilmesi gerekenler aktarıldı.