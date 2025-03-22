OKT Trailer, Ramazan ayının getirdiği paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak, dayanışmayı pekiştirmek ve hem çalışanlarına hem de paydaşlarına anlamlı bir akşam sunmak amacıyla gelenekselleşen iftar organizasyonunu bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

OKT Trailer, sanayi sektöründeki öncü rolünün yanı sıra, sosyal ve kültürel sorumluluklarını da her fırsatta yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket bahçesinde düzenlenen iftar organizasyonu, çalışanlardan iş ortaklarına ve sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren özel bir buluşmaya dönüştü. Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu en güzel şekilde yaşatan iftar sofraları, samimi sohbetler ve geleneksel lezzetlerle taçlandı. Öte yandan misafirlerine kültürel mirasımızı yaşatan ve Ramazan’ın ruhunu derinden hissettiren özel bir program hazırlayan OKT Trailler, gecenin açılışında gerçekleştirilen semazen gösterisi Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan huzur dolu bir atmosfer oluştururken, gecenin kapanışını yapan folklor ekibi geleneksel kültürün en güzel örneklerini sergileyerek geceye renk kattı.

Bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliği pekiştiğin belirten şirket yetkilileri toplumsal değerleri ön plana çıkaran etkinliklere önümüzdeki yıllarda da imza atmayı sürdüreceklerini belirtti.