Karabük’te oksijen tankı patlamasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Fatih Tetik, son yolculuğuna uğurlandı.

İki gün önce Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (KARDEMİR) Hava Ayrıştırma Tesisi’nde buffer oksijen tankının tahliye vanasını açmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada Fatih Tetik (31) ağır yaralanmış, ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edilmişti. Dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden işçi için KARDEMİR’de cenaze töreni düzenledi. Törene Tetik’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, Özçelik İş Sendikasi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Şube Başkanı Kenan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. Alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tetik son yolculuğuna uğurlandı.