NBA’de Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Denver Nuggets’ı 149-106’lık skorla yendi ve seriyi 1-1’e getirdi.

NBA’de heyecan 2 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı yarı final 2. maçında New York Knicks, deplasmanda mücadele ettiği Boston Celtics’i 91-90’lık skorla mağlup ederek, seriyi 2-0 yaptı. New York’ta Josh Hart 23 sayıyla oynarken, Karl-Anthony Towns da 21 sayı, 17 ribaund ile double double yaptı. Boston’da ise Jaylen Brown ile Derrick White 20’şer sayı ve Jayson Tatum da 13 sayı, 14 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Oklahoma seriyi eşitledi

Batı Konferansı yarı final 2. müsabakasında Oklahoma City Thunder evinde oynadığı Denver Nuggets’ı 149-106’lık skorla yenerek, seriyi 1-1’e getirdi. Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 34 sayıyla ön plana çıkarken, Jalen Williams 17 sayı ve Chet Holmgren de 15 sayıyla katkı verdi. Denver’da ise Russell Westbrook 19 sayı, Nikola Jokic de 17 sayıyla oynasa da mağlubiyetini önleyemedi.