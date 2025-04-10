Afyonkarahisar’da ‘Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Kategorilerindeki’ okçuluk müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi’nde sona erdi.

Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde düzenlenen okçuluk müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda başarılı olan sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, okçuluk sporunun gençler için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Müsabakaların ardından, dereceye giren sporcuların ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde, katılımcılara başarılarının ardından teşekkür edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, katılım gösteren tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.