Samsun’da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’25), Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki gün süren etkinliklerle sona erdi.

Ondokuz Mayıs, Samsun Üniversitesi, Amasya, Hitit, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversitelerinin paydaş olarak yer aldığı fuara yaklaşık 200 kurum ve firma katıldı. Etkinliği 35 bin civarında ziyaretçi takip etti.

Fuarda; ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayiinin önde gelen kuruluşları yer aldı. Ayrıca kamu ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler arasında birebir görüşmeler sağlandı. Mülakat odalarında aday öğrenciler, firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı.

Etkinliğin ilk gününde Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, iş dünyasının temsilcileri ve akademisyenler gençlerle buluştu. İkinci günde ise medya, sağlık, girişimcilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlardan konuşmacılar yer aldı.

Öğretim üyeleri ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenler, sektörel temsilciler ve STK liderleri gençlere kariyer yolculuklarında rehberlik etti.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OKAF’ın yalnızca bir kariyer fuarı değil, aynı zamanda öğrenciler için bir bilinç dönüşüm platformu olduğunu belirterek, "Firmalarla birebir temaslar öğrencilerin hem farkındalığını artırıyor hem de geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerine katkı sağlıyor" dedi.

OKAF’25’in bölgesel kalkınmaya katkı sunmasının yanı sıra mezun istihdamını da artırmaya yönelik etkili bir köprü olduğu ifade edildi.