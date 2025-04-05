Adana’da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Portakal Çiçeği Karnavalı’nda stant açarak çocuklara yüz boyama yapıp oyunlar oynatıyor.

Adana’da bu sene ‘Dünya Çocukları’ temasıyla, 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın coşkusu devam ediyor. Adana’da yaptığı yardımlarla adını duyuran Ogün Abi Derneği de karnavala katıldı. Merkez Park’ta stant açan dernek, çocuklara hem yüz boyama yapıyor hem patlamış mısır ikram ediyor hem de oyunlar oynatıyor.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Çocuklar standımıza çok güzel ilgi gösteriyor. Bütün ikramlarımız ve etkinlikler ücretsiz. Herkesi bekliyoruz, bu sene karnavalda binlerce çocuğa ulaşıp onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.