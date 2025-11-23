Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Atatürk İlkokulu oldu. Filistin yazılı formalarıyla maçlarına çıkan ve şampiyon olan Atatürk İlkokulu öğretmenleri kupayı da Gazze’deki şehitlere armağan etti.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında organize edilen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi. Selendi Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakalar 8 takım ile 2 grup halinde kasım ayı başında başladı. Gruplarında ilk iki sırayı paylaşan takımlar çapraz eşleşti. Eşleşmeler sonucu rakiplerini yenen Atatürk İlkokulu ile Şehirlioğlu Okulu karşı karşıya geldi.

Ahmet Ertuğrul’un yönettiği final maçına yoğun ilgi gösterildi. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Atatürk İlkokulu 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncüsü ise Anadolu Lisesi- Çamlıca ortaklığı oldu. Final müsabakasında Şehirlioğlu takımında oynayan Nuray, Ayşe ve Özen öğretmenlerin erkek takım arkadaşları kadar mücadelesi salondan bol bol alkış aldı.

Kupayı Gazze’deki şehitlere armağan etti

Maç sonu konuşan Atatürk İlkokulu takım kaptanı Şeref Koçyiğit, "Tüm öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu turnuvanın kaybedeni yok, kaybetsek de üzülmeyecektim çünkü rakibimiz benim bundan önceki okulumdu. Kendilerini tebrik ediyorum, kazandığımız için mutluyum. Ancak bu turnuvanın çok özel bir yeri var. Filistin adına bir forma yaptırdık. Dünyada dile getirilmeyen Filistin’deki zulmü, kesinlikle kınadığımızı ve Filistinlilerin yanında olduğumuzu ifade etmek amacıyla bu formayı yaptırdık. Atatürk İlkokulu ve Selendi Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm arkadaşlarımızla Siyonizme karşı mücadele veren Filistin’in yanında olduğumuzu özelikle vurgulamak istiyorum. Bu turnuvayı biz şampiyon olarak tamamladık. Şampiyonluğumuzu da Filistin’deki Gazze şehitlerine armağan ediyoruz." dedi.

Final maçını Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Emniyet Amir vekili Aykut Maya ile çok sayıda sporsever takip etti.

Takımların kupa ve madalyalarının 24 Kasım Pazartesi Günü yapılacak olan programda verileceği öğrenildi.