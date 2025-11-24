Bursa’da öğretmenler için motivasyon kampı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, 21-23 Kasım 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nda öğretmenlere yönelik "HOBA Projesi Gelişim ve Motivasyon Kampı" gerçekleştirildi.

Kampın açılış programına Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Açılış konuşmasında Dr. Ahmet Alireisoğlu, HOBA Projesi’nin okul içi ve okul dışı öğrenme ortamlarında karakter gelişimini destekleyen önemli bir model olduğunu vurguladı. "HOBA Projesi, motivasyon, değer ve karakter gelişimi bakımından çok değerli bir zemindir. Bu proje sadece il müdürlüğümüzün değil; her bir okulun, her öğretmenimizin projesidir" ifadelerini kullandı.

Alireisoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yenilenen müfredatın doğayla bütünleşen bir öğrenme anlayışı getirdiğini belirtti. Projenin valilik talimatıyla güçlendirilerek Bursa’da kalıcı bir eğitime dönüşeceğini söyledi.

Yaklaşık 100 öğretmenin katıldığı ve "Harekete geç öğretmenim" temasıyla düzenlenen kampta; öğretmenlerin fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik hallerini artırmak, mesleki aidiyet duygusunu güçlendirmek, doğayla iç içe bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğretmenler arasında iş birliğini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler planlandı.

Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen kamp boyunca HOBA İl ve İlçe koordinatörleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı kamp liderleri ve Bursa Öğretmen Akademileri eğitmenleri tarafından fiziksel aktivitelerden takım oyunlarına, farkındalık ve motivasyon atölyelerinden hareket temelli oyunlara kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Kamp ateşi etrafında düzenlenen konser programı ise öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.